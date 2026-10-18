Traffic at new Huanggang Port very busy, police urge travellers to allow extra time

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New Huanggang Port logs 130,000 trips as Chung Yeung Festival break begins
18-10-2026 13:02 HKT
Nearly 80,000 travellers use New Huanggang Port on opening day
13-10-2026 10:53 HKT
Tourism Industry urges direct tour bus access at new Huanggang Port
12-10-2026 13:32 HKT
Mainland travellers praise fast clearance at new Huanggang Port
12-10-2026 08:03 HKT
Govt conducts over 100 tests to prepare for opening of new Huanggang Port
11-10-2026 18:57 HKT
Screen glitches and cracked displays plague Apple's iPhone Duo launch
24-10-2026 18:45 HKT
Woman injured by falling banana in Kwun Tong
16 hours ago
Govt to unveil ride-hailing licenses and 10,000 vehicle permit scheme in Nov
24-10-2026 20:04 HKT