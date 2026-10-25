Woman injured by falling banana in Kwun Tong

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Kwun Tong mall playground squabbles land three women in custody
27-08-2026 13:59 HKT
Police arrest 15 as Kwun Tong drug den raid yields $120,000 narcotics
07-08-2026 04:31 HKT
Man dies after falling from footbridge in Kwun Tong
22-07-2026 04:58 HKT
Fan short circuit sparks fire at Kwun Tong estate, woman injured
21-07-2026 08:24 HKT
Man arrested in Kwun Tong drug raid, HK$4,000 cannabis products seized
09-07-2026 04:48 HKT
Off-duty firefighter rescues elderly man from sea in Kwun Tong
11-06-2026 01:55 HKT