Burst salt water main floods Kwai Fong motorcycle parking spaces

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2-metre water jet as salt water main bursts on MacDonnell Road
25-09-2026 05:03 HKT
DSD deploys over 110 response teams to tackle 5 city floods
09-06-2026 06:02 HKT
Heavy rain floods southwest China, red alert issued for mountain torrents
08-06-2026 05:30 HKT
Muddy water floods KMB bus as heavy rain strands passengers in Ping Che
21-05-2026 08:04 HKT
Amber rainstorm brings flooding to Sheung Shui, minibuses stranded
21-05-2026 00:34 HKT
Salt water pipe bursts near Tiu Keng Leng MTR station, causing flooding
02-03-2026 00:48 HKT
Typhoon season winds down as HK faces low October risk
07-10-2026 17:02 HKT