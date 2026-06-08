Heavy rain floods southwest China, red alert issued for mountain torrents

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Muddy water floods KMB bus as heavy rain strands passengers in Ping Che
21-05-2026 08:04 HKT
Amber rainstorm brings flooding to Sheung Shui, minibuses stranded
21-05-2026 00:34 HKT
At least 12 killed as heavy rains drench southern, central China
19-05-2026 16:31 HKT
Heavy rains and thunderstorms expected later this week
12-05-2026 17:54 HKT
Salt water pipe bursts near Tiu Keng Leng MTR station, causing flooding
02-03-2026 00:48 HKT
Starvation fears as more heavy rain threaten flood-ruined Indonesia
06-12-2025 16:33 HKT
HKO warns widespread heavy rain may affect territory within hours
17-09-2025 05:43 HKT
HKO warns heavy rain may hit widespread areas of HK within hours
08-09-2025 01:04 HKT