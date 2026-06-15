Active monsoon brings unsettled weather, localised heavy rain advisory issued for Sai Kung

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DSD deploys over 110 response teams to tackle 5 city floods
09-06-2026 06:02 HKT
Heavy rain floods southwest China, red alert issued for mountain torrents
08-06-2026 05:30 HKT
Muddy water floods KMB bus as heavy rain strands passengers in Ping Che
21-05-2026 08:04 HKT
Amber rainstorm brings flooding to Sheung Shui, minibuses stranded
21-05-2026 00:34 HKT
At least 12 killed as heavy rains drench southern, central China
19-05-2026 16:31 HKT
Heavy rains and thunderstorms expected later this week
12-05-2026 17:54 HKT
Salt water pipe bursts near Tiu Keng Leng MTR station, causing flooding
02-03-2026 00:48 HKT
ICC chief hails Hong Kong as dispute resolution hub
08-06-2026 07:20 HKT