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NEWS

Active monsoon brings unsettled weather, localised heavy rain advisory issued for Sai Kung

NEWS
32 mins ago
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An active southwest monsoon and a trough of low pressure will continue to bring unsettled weather to Hong Kong over the next couple of days, with particularly heavy showers expected on Monday and Tuesday that may cause flooding, the Observatory said.

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A localised heavy rain advisory was issued at 3.10am for Sai Kung District, where hourly rainfall of more than 70 millimetres has fallen or is expected to fall, potentially causing serious flooding. Residents likely to be affected should take necessary precautions.

Heavy rain may bring about flash floods. People should stay away from watercourses, and drivers should be aware of possible road flooding and traffic congestion.

The public is advised to pay attention to weather tips and warning messages, and to consider traffic conditions before going to work or school.

heavy rain flooding Sai Kung

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