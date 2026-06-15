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NEWS

(Video) Heung Yuen Wai pedestrian tunnel flooded knee-deep as black rain hits

NEWS
17 mins ago
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A pedestrian tunnel at Heung Yuen Wai border control point was flooded with knee-deep water during the black rainstorm on Thursday, forcing pedestrians to wade through, online footage showed.

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The video, believed to have been filmed during the rainstorm, shows severe flooding in the tunnel, with water reaching knee level. Elderly residents were seen slowly making their way through the water, while others carried shopping trolleys to prevent their belongings from being soaked.

The flooding came as the Man Kam To control point also experienced waterlogging, disrupting passenger and cargo clearance services.

Heung Yuen Wai flooding black rainstorm

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