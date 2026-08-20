Elderly man assaulted over money dispute at Tuen Mun shopping centre

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Man arrested over assault at Wan Chai carpark
18-08-2026 04:22 HKT
11 injured in Tuen Mun crash between car and green minibus
18-08-2026 00:39 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
13-08-2026 01:04 HKT
Two hospital staff arrested over alleged assault on 94-year-old patient
03-06-2026 16:53 HKT
Police lose handcuffs in Tuen Mun, appeal for return
10-12-2025 02:17 HKT
Shocking dashcam footage captures brutal assault on woman inside parked car
14-11-2025 12:21 HKT
Worker falls unconscious in Tuen Mun stairwell accident
28-10-2025 01:55 HKT
$30,000 monthly pay fails to attract local claypot rice cooks
17-08-2026 17:47 HKT
Senior police loses appeal over $26m mortgage loan fraud
17-08-2026 19:02 HKT