(Video) Tuen Mun tutoring centre in row over tutor hitting student with toy axe

Read More
Man, 57, found dead at Po Tin Estate in Tuen Mun
01-09-2026 01:29 HKT
Elderly man assaulted over money dispute at Tuen Mun shopping centre
20-08-2026 04:41 HKT
11 injured in Tuen Mun crash between car and green minibus
18-08-2026 00:39 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
13-08-2026 01:04 HKT
Police lose handcuffs in Tuen Mun, appeal for return
10-12-2025 02:17 HKT
Worker falls unconscious in Tuen Mun stairwell accident
28-10-2025 01:55 HKT
SHKP unveils fourth price list for Novo Land in Tuen Mun
10-07-2025 18:59 HKT
‘Keung To’ imposter allegedly scams fan out of $1m
10-09-2026 23:13 HKT