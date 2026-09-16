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Animal welfare group reports suspected dog killing and consumption in Tuen Mun

NEWS
49 mins ago
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An animal welfare group reported a suspected case of dog killing and consumption in So Kwun Wat, Tuen Mun, on Tuesday night, but police found no evidence after investigating.

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The Animal Welfare Advocacy Alliance said it received a report from a member of the public around 6pm on Tuesday that a beekeeper in So Kwun Wat Tsuen Road had claimed he would kill a dog wearing a red collar that night and invite villagers to eat it. Alliance members and animal volunteers rushed to the scene and reported hearing a dog cry out once before silence, prompting them to call police.

Police said they received a report at 9.42pm from a man alleging that someone in the area was killing animals for food. Officers entered the unit of a 63-year-old man surnamed Chan to investigate and found no evidence that a dog had been killed or consumed there. The case was classified as a miscellaneous matter.

animal cruelty dog killing Tuen Mun

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