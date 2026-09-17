Mainland crew member dies after falling 12 metres into ship cabin crevice in Tuen Mun

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Man, 57, found dead at Po Tin Estate in Tuen Mun
01-09-2026 01:29 HKT
Elderly man assaulted over money dispute at Tuen Mun shopping centre
20-08-2026 04:41 HKT
11 injured in Tuen Mun crash between car and green minibus
18-08-2026 00:39 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
13-08-2026 01:04 HKT
Technician injured in 4-meter fall down Causeway Bay elevator shaft
14-07-2026 14:16 HKT
Four arrested over Pokémon card scams involving $101,000
15-09-2026 18:26 HKT