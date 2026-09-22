2 men injured in iron bar attack near Tsuen Wan ferry pier

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2 drivers arrested after parking dispute escalates into brawl in Yau Tong
10-09-2026 02:06 HKT
(Video) CCTV captures boy hit by MPV while crossing Tsuen Wan road
02-09-2026 04:40 HKT
Elderly man assaulted over money dispute at Tuen Mun shopping centre
20-08-2026 04:41 HKT
Man arrested over assault at Wan Chai carpark
18-08-2026 04:22 HKT
Power outage hits 2 Belvedere Garden blocks for 3 hours on sweltering night
14-08-2026 04:57 HKT
John Lee and CY Leung lead pallbearers for Tung Chee-hwa
20-09-2026 15:54 HKT
Law Society proposes allowing solicitors to be appointed Senior Counsel
21-09-2026 01:56 HKT