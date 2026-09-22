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NEWS

2 men injured in iron bar attack near Tsuen Wan ferry pier

NEWS
1 hour ago
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Two men were injured after being attacked with iron bars near the ferry pier in Tsuen Wan Park early on Tuesday morning.

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Police received a report from the two men around midnight saying they had been attacked with iron bars. Officers arrived to find both men bleeding from head injuries. Paramedics treated them at the scene before taking them to Yan Chai Hospital.

The case has been classified as wounding. No arrests have been made.

Sources said the two men were with two young women at the location when four to five men armed with iron bars approached and attacked them. The two men fought back and were injured, while the attackers fled the scene.

assault Tsuen Wan iron bar attack

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