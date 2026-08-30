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NEWS

Man, 57, found dead at Po Tin Estate in Tuen Mun

NEWS
1 hour ago
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A 57-year-old man was found dead at his flat in Po Tin Estate in Tuen Mun on Monday evening after a security guard raised the alarm.

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The guard discovered the man, surnamed Kwok, unconscious at Block 3 of the estate around 6pm and called police. Paramedics pronounced him dead at the scene.

Police said preliminary investigations suggest no suspicious circumstances. The man is understood to have had a history of medical conditions. The cause of death is pending a post-mortem examination.

death Tuen Mun Po Tin Estate

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