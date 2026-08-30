Man, 57, found dead at Po Tin Estate in Tuen Mun

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China says 16 dead, 546 missing in Tibet mudslide: state media
30-08-2026 12:03 HKT
Customer dies after collapsing at Sham Shui Po hair salon
20-08-2026 04:45 HKT
Elderly man assaulted over money dispute at Tuen Mun shopping centre
20-08-2026 04:41 HKT
11 injured in Tuen Mun crash between car and green minibus
18-08-2026 00:39 HKT
Woman dies after collapsing at CSD staff quarters
17-08-2026 05:36 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
13-08-2026 01:04 HKT
Doctors ignored 'warning signs' before Maradona's death, court hears
12-08-2026 10:04 HKT
At least 72 died in Spain's Ceuta migrant rush
02-08-2026 18:33 HKT
Astronomers scrutinize exoplanet that survived the death of its star
09-07-2026 19:25 HKT