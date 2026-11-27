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Xiaomi's profit declines 48pc for first nine months
24-11-2026 17:52 HKT
Election Committee polls return 723 members in contested subsectors
23-11-2026 01:59 HKT
Ant group quarterly profit rises 26.6 percent on year
19-11-2026 22:06 HKT
Disney beats earnings forecasts, plans to increase content spending
17-11-2026 20:54 HKT
JD.com's third-quarter adjusted profit jumps 43pc to 8.3b yuan
17-11-2026 19:57 HKT
Shenzhen firms adjust work and delivery services for APEC week
17-11-2026 17:05 HKT
XPeng Q3 net loss widens to 870m yuan
16-11-2026 19:58 HKT
Alice Huang skipped classes, wore designer labels during HKBU days
26-11-2026 11:08 HKT