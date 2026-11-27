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Man, 38, found dead in Sham Shui Po flat
23-11-2026 02:19 HKT
Man arrested over white powder threat letter sent to Sing Tao editorial team
29-09-2026 10:54 HKT
John Lee visits Sham Shui Po to gather public views on policy address
26-08-2026 15:11 HKT
Man arrested in Sham Shui Po drug bust, $270,000 ketamine seized
30-07-2026 05:33 HKT
$463,000 AP watch stolen from Sham Shui Po flat while owner away
09-07-2026 04:44 HKT
Alice Huang skipped classes, wore designer labels during HKBU days
26-11-2026 11:08 HKT