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Car overturns after hitting barrier on Lin Cheung Road
23-11-2026 03:52 HKT
Man, 38, found dead in Sham Shui Po flat
23-11-2026 02:19 HKT
Elderly woman dies six days after van strike at Pok Fu Lam crossing
23-11-2026 02:13 HKT
Motorcyclist injured after hitting pothole on West Kowloon Highway
21-11-2026 02:22 HKT
Woman hospitalized after being struck by taxi in Wan Chai
21-11-2026 00:44 HKT
(Video) Van overturns after skidding into barrier on Waterloo Road
19-11-2026 03:35 HKT
Car flips after hitting railing in Kennedy Town
17-11-2026 02:07 HKT
British tourist couple hit by taxi in Wan Chai
15-11-2026 03:46 HKT
2 taxis collide head-on in Mong Kok, 6 injured
15-11-2026 02:59 HKT
Taxi crashes into parked coach in Sau Mau Ping, 2 injured
14-11-2026 05:12 HKT
97 arrested in $130m building maintenance bid-rigging bust
24-11-2026 01:02 HKT