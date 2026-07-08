$463,000 AP watch stolen from Sham Shui Po flat while owner away

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Police raid drug lab in Sham Shui Po, arrest 3, seize $231,000 narcotics
08-07-2026 05:08 HKT
20 arrested in Sham Shui Po cross-department anti-crime operation
07-07-2026 04:05 HKT
Wild boar killed after being hit by taxi on Tai Po Road in Sham Shui Po
01-07-2026 04:06 HKT
Police arrest 8 in two-day anti-vice operation in Sham Shui Po
30-06-2026 01:29 HKT
Woman arrested as 64 exotic animals seized from crocodile flat
26-06-2026 01:46 HKT
Man, 48, dies after collapsing in Sham Shui Po flat
12-06-2026 05:33 HKT
Police drone leads to arrest of Sham Shui Po cyclist with $4,500 heroin
29-05-2026 01:55 HKT
Durian guide: 6 common varieties and how to choose a ripe one
07-07-2026 12:00 HKT