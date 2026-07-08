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NEWS

$463,000 AP watch stolen from Sham Shui Po flat while owner away

NEWS
29 mins ago
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A 35-year-old woman reported a watch worth about HK$463,000 missing from her Sham Shui Po flat after returning from a trip, police said.

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Police received a report around 9.11pm on Wednesday that an Audemars Piguet watch had gone missing from the woman's unit at Cullinan West on Sham Mong Road.

The case has been classified as theft and is being handled by the Sham Shui Po district criminal investigation team. No arrests have been made.

Sham Shui Po watch theft Audemars Piguet

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