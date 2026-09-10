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Driver arrested for drink-driving after car flips on Fanling Highway
10-09-2026 01:41 HKT
British driver arrested for drink-driving after Tai Tam Road crash
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Driver arrested for drink-driving after car flips on Princess Margaret Road
27-08-2026 03:30 HKT
Lawmaker William Wong arrested for drink-driving after hit-and-run: sources
01-07-2026 14:26 HKT
(Video) Three-vehicle crash in Macau injures four, driver to face charges
19-03-2026 00:52 HKT
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