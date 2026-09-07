Driver arrested for drink-driving after car flips on Fanling Highway

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British driver arrested for drink-driving after Tai Tam Road crash
07-09-2026 05:53 HKT
Driver arrested for drink-driving after car flips on Princess Margaret Road
27-08-2026 03:30 HKT
PLA car, police motorcycle collide on Yuen Long Highway
21-08-2026 00:37 HKT
Citybus swerves to avoid child in Central, hitting and derailing tram
20-08-2026 02:25 HKT
Second driver dies at wheel in 2 days as truck crashes into Tsing Yi barrier
14-08-2026 01:53 HKT
Hong Kong’s first chief executive Tung Chee-hwa dies at 89
09-09-2026 00:48 HKT