logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Driver arrested for drink-driving after car flips on Fanling Highway

NEWS
52 mins ago
logo
logo
logo

A driver was arrested for drink-driving after his car overturned on Fanling Highway on Wednesday night.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident occurred around 11pm when the car, heading towards Sheung Shui, lost control near the Wo Hop Shek exit and crashed into water barriers on the left side. The vehicle flipped over and came to rest on the slow lane.

Emergency crews arrived to find the driver had already climbed out of the car. He sustained only minor injuries. Police said the driver failed a breathalyser test and was taken to a police station for further investigation.

drink-driving traffic accident Fanling Highway

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
British driver arrested for drink-driving after Tai Tam Road crash
NEWS
07-09-2026 05:53 HKT
3-car crash on Fanling Highway leaves one overturned, driver fails breath test
NEWS
01-09-2026 06:51 HKT
Driver arrested for drink-driving after Kwun Tong roundabout crash leaves motorcyclist injured
NEWS
31-08-2026 06:36 HKT
Driver arrested for drink-driving after car flips on Princess Margaret Road
NEWS
27-08-2026 03:30 HKT
PLA car, police motorcycle collide on Yuen Long Highway
NEWS
21-08-2026 00:37 HKT
Citybus swerves to avoid child in Central, hitting and derailing tram
NEWS
20-08-2026 02:25 HKT
Second driver dies at wheel in 2 days as truck crashes into Tsing Yi barrier
NEWS
14-08-2026 01:53 HKT
Driver arrested for drink-driving after Sau Mau Ping crash, test 4 times over limit
NEWS
14-08-2026 01:34 HKT
logo
(Video) Car reverses at high speed at traffic light, hits 2 vehicles and flees in Yau Ma Tei
NEWS
06-08-2026 08:00 HKT
Tesla driver flees after rear-ending minibus in Kam Tin, female passenger injured
NEWS
06-08-2026 05:22 HKT
File Photo
Tung Chee-hwa's funeral: Will HK see a third state funeral?
NEWS
20 hours ago
Hong Kong’s first chief executive Tung Chee-hwa dies at 89
NEWS
09-09-2026 00:48 HKT
Two men held after nearly 8000 liters of diesel seized at illegal filling station
NEWS
08-09-2026 19:40 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.