Driver arrested for drink-driving after car flips on Fanling Highway

A driver was arrested for drink-driving after his car overturned on Fanling Highway on Wednesday night.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident occurred around 11pm when the car, heading towards Sheung Shui, lost control near the Wo Hop Shek exit and crashed into water barriers on the left side. The vehicle flipped over and came to rest on the slow lane.

Emergency crews arrived to find the driver had already climbed out of the car. He sustained only minor injuries. Police said the driver failed a breathalyser test and was taken to a police station for further investigation.