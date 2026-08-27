logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Driver arrested for drink-driving after car flips on Princess Margaret Road

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A 48-year-old man was arrested on suspicion of drink-driving after his car flipped over on Princess Margaret Road in Hung Hom on Wednesday night.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident occurred around 10pm when the vehicle, heading southbound, lost control and hit a kerb at the junction of Princess Margaret Road and Chi Man Street. The car overturned.

Police found the driver, surnamed Tam, with alcohol on his breath. He failed a breathalyser test and was arrested for drink-driving. He is being detained for investigation.

drink-driving traffic accident Hung Hom

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
PLA car, police motorcycle collide on Yuen Long Highway
NEWS
21-08-2026 00:37 HKT
Citybus swerves to avoid child in Central, hitting and derailing tram
NEWS
20-08-2026 02:25 HKT
Second driver dies at wheel in 2 days as truck crashes into Tsing Yi barrier
NEWS
14-08-2026 01:53 HKT
Driver arrested for drink-driving after Sau Mau Ping crash, test 4 times over limit
NEWS
14-08-2026 01:34 HKT
logo
(Video) Car reverses at high speed at traffic light, hits 2 vehicles and flees in Yau Ma Tei
NEWS
06-08-2026 08:00 HKT
Tesla driver flees after rear-ending minibus in Kam Tin, female passenger injured
NEWS
06-08-2026 05:22 HKT
3 heavy drill bits fall off truck in Tung Chung, blocking roads
NEWS
06-08-2026 01:56 HKT
6 injured in Kwai Chung minibus and van collision
NEWS
03-08-2026 01:55 HKT
Man City stars Foden, teammates draw crowds to Hung Hom harbourfront kit launch
NEWS
31-07-2026 01:35 HKT
Photo: FB
Truck overturns after collision with coach on Fanling Highway
NEWS
22-07-2026 08:47 HKT
logo
(Video) Girl slapped at Kwun Tong’s apm mall, two women arrested
NEWS
9 hours ago
3-vehicle collision near Sunny Bay leaves taxi driver dead, 10 others injured
NEWS
26-08-2026 03:25 HKT
(Online photo)
Sham Shui Po shop owner’s narrow escape sparks warning for MTR station traders
SOCIAL BUZZ
25-08-2026 17:11 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.