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NEWS

Driver arrested for drink-driving after Sau Mau Ping crash, test 4 times over limit

NEWS
7 hours ago
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A Volkswagen driver was arrested for drink-driving after crashing into a parked dump truck on On Sau Road in Sau Mau Ping late on Thursday night.

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The silver car was travelling uphill when it lost control and slammed into the rear of the stationary truck near On Tai House and Maryknoll Secondary School around 11pm. The truck had been parked since 7pm with no one inside.

The car's front end was severely damaged, with its left front wheel and parts scattered across the road. Airbags were deployed. The male driver sustained minor injuries.

Police conducted a breath alcohol test, recording 109 microgrammes per 100 millilitres of breath – nearly four times the legal limit of 22. He was arrested for drink-driving.

drink-driving traffic accident Sau Mau Ping尸

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