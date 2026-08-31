logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Driver arrested for drink-driving after Kwun Tong roundabout crash leaves motorcyclist injured

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A 47-year-old private car driver was arrested for drink-driving after a collision with a motorcycle at a roundabout in Kwun Tong on Sunday night.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident occurred around 11.47pm at the junction of Lei Yue Mun Road and Kai Tin Road. The car, heading towards Yau Tong, and the motorcycle, heading towards Lam Tin, collided at the roundabout.

The car driver, surnamed Wong, failed a breathalyser test and was arrested. He has been released on bail and is required to report to police in late September.

The 56-year-old motorcyclist, surnamed Yan, suffered injuries to his hands and feet and was taken to United Christian Hospital conscious. His breathalyser test recorded zero.

drink-driving traffic accident Kwun Tong

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
logo
(Video) Vest-wearing man hurls food at KMB Bus, hammers door in Kwun Tong rampage
NEWS
6 hours ago
Driver arrested for drink-driving after car flips on Princess Margaret Road
NEWS
27-08-2026 03:30 HKT
PLA car, police motorcycle collide on Yuen Long Highway
NEWS
21-08-2026 00:37 HKT
Citybus swerves to avoid child in Central, hitting and derailing tram
NEWS
20-08-2026 02:25 HKT
Second driver dies at wheel in 2 days as truck crashes into Tsing Yi barrier
NEWS
14-08-2026 01:53 HKT
Driver arrested for drink-driving after Sau Mau Ping crash, test 4 times over limit
NEWS
14-08-2026 01:34 HKT
logo
(Video) Car reverses at high speed at traffic light, hits 2 vehicles and flees in Yau Ma Tei
NEWS
06-08-2026 08:00 HKT
Tesla driver flees after rear-ending minibus in Kam Tin, female passenger injured
NEWS
06-08-2026 05:22 HKT
3 heavy drill bits fall off truck in Tung Chung, blocking roads
NEWS
06-08-2026 01:56 HKT
6 injured in Kwai Chung minibus and van collision
NEWS
03-08-2026 01:55 HKT
Bernice Yuen crowned Miss Hong Kong 2026, Ada Tang named first runner-up
ENTERTAINMENT
9 hours ago
(File photo from Reuters)
Canada to close 'lifeboat' permanent residency scheme for Hongkongers as scheduled end of Aug
NEWS
29-08-2026 13:35 HKT
(File photo)
Nearly 98pc of Wang Fuk Court owners accept govt buyback offer ahead of Monday deadline
NEWS
15 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.