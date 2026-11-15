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HONG KONG
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NEWS

Henderson Land marks 50th anniversary with Central Yards model debut at The Henderson

NEWS
1 hour ago
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Henderson Land has launched a new brand philosophy, "Building Tomorrow's Legacy," as it marks its 50th anniversary, following the introduction of a new company logo in March.

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To coincide with the anniversary, the company is holding a "Henderson Land 50th Anniversary Exhibition" at The Henderson from now until February 28, 2027, showcasing its new Central Harbourfront flagship project Central Yards and architectural models of its landmark projects.

Central Yards 1:100 model makes debut

A highlight is the first public display of a 1:100 large-scale architectural model of Central Yards, about 7.5 meters long, detailing the project's planning, architectural form and multi-level green spaces, with an artistic rendering of surrounding buildings and the cityscape.

The exhibition also features a model of The Henderson, named "World's Best Property" at the International Property Awards, along with 14 other commercial and residential project models spanning different eras, including the 1970s luxury residential development Wai Yuen, which featured four-level duplex penthouses with pools.

The exhibition is free and open to the public at the 3/F lobby of The Henderson, 2 Murray Road, Central.

Henderson Land 50th anniversary Central Yards

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