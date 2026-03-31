Chester to launch final round sales before Easter

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Chester sees 17 times oversubscription on Wednesday
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Chester in Hung Hom oversubscribed nearly 16 times on Tuesday
24-03-2026 16:07 HKT
Henderson Land raises prices for Chester in Hung Hom by 2 percent
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Chester in Hung Hom to launch 21 four-bedroom units by tender
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A garden of plush blooms brings art and community together
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Henderson's Chester to release sales brochure as early as next week
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Chester in Hung Hom of 241 units to launch sales brochure after CNY
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MTR launches first Q-train with new signaling system on Tsuen Wan Line
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