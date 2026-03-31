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Chester to launch final round sales before Easter

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1 hour ago
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Thomas Lam
Thomas Lam

Henderson Land Development's (0012) Chester in Hung Hom plans to launch its final round of sales before the Easter holiday.

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Besides, the project will begin the second round of sales with 38 units via price list and 12 special units via tender on Wednesday.

Thomas Lam Tat-man, general manager of the Sales (1) Department, said it may release more units after Wednesday’s sales and the remaining units may see a price increase.

 

ChesterHenderson Land

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