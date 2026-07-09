Henderson Land's Kam Pok Road project receives no objection from Planning Department

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Over $700,000 in gold prizes up for grabs as Henderson Land marks 50 years
26-06-2026 12:53 HKT
Henderson Land celebrates 50th anniversary with over 100-prize lucky draw
26-06-2026 11:57 HKT
Chester sells five units by tender on Wednesday
01-04-2026 18:26 HKT
Chester to launch final round sales before Easter
31-03-2026 16:38 HKT
Henderson Land raises prices for Chester in Hung Hom by 2 percent
22-03-2026 20:37 HKT
A garden of plush blooms brings art and community together
17-03-2026 20:22 HKT
Double Coast III offers 53 unit for sales on Sunday
11-12-2025 17:43 HKT
Henderson Land, authorities promote Legco election
13-11-2025 18:45 HKT