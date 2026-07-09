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BUSINESS
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PROPERTY

Henderson Land's Kam Pok Road project receives no objection from Planning Department

PROPERTY
25 mins ago
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Henderson Land's Kam Pok Road project.
Henderson Land's Kam Pok Road project.

The Planning Department said on Thursday it has no objection to Henderson Land's (0012) application to build 1,303 units in Mai Po, with the Town Planning Board set to review the proposal this Friday.

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Located at Kam Pok Road in Yuen Long, the developer applied to increase the plot ratio of the 407,600-square-foot site from 0.2 to 1.51 last year. 

This project will feature five 16-story residential buildings, providing 1,303 units. With a total gross floor area of about 611,400 sq ft, it is expected to accommodate 3,519 people. 


 

Henderson LandMai PoKam Pok Road

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