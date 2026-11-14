Rosanna Law attends BIGBANG concert at Kai Tak Sports Park, says she was thrilled despite not being a VIP

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Rosanna Law welcomes Asian Games medallists home
06-10-2026 01:28 HKT
Rosanna Law meets Yao Ming, says she felt like a hobbit
08-09-2026 04:58 HKT
Culture minister mourns Nansun Shi's passing
14-07-2026 04:02 HKT
6 visionaries honoured at Sing Tao’s Leader of the Year awards
10-07-2026 01:45 HKT
Fireworks cap HK Sevens as over 110,000 attend 3-day event
20-04-2026 01:13 HKT
John Lee: HK will showcase its dynamism through rugby sevens
20-04-2026 01:11 HKT
HK handball team gets training boost at Kai Tak after historic run
02-02-2026 00:28 HKT