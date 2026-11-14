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HONG KONG
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NEWS

Rosanna Law attends BIGBANG concert at Kai Tak Sports Park, says she was thrilled despite not being a VIP

NEWS
2 hours ago
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K-pop group BIGBANG began a four-night concert run at Kai Tak Sports Park on Friday, and Secretary for Culture, Sports and Tourism Rosanna Law attended to show her support.

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Law posted photos from the concert on social media in the evening, describing the atmosphere as electric. She wrote: "BIGBANG opened their show at Kai Tak tonight. According to them, they have never held four concerts in the same city before — Hong Kong has set a new record this time!"

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Law said she is not a VIP — the group's fandom name — but was still very excited, and that she had hosted senior partners from overseas who were full of praise for the venue's facilities and the atmosphere. "This kind of positive word of mouth is the energy that keeps us going," she said.

BIGBANG Kai Tak Sports Park Rosanna Law

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