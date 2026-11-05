logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Man injured after being hit with tile in Sheung Shui

NEWS
59 mins ago
logo
logo
logo

A 48-year-old man was injured after being attacked with a tile in Sheung Shui on Wednesday night, and a 53-year-old man was arrested.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Police received a report from a passer-by at 11.56pm of a suspected fight at the junction of San Shing Avenue and San Cheung Street.

Initial investigations suggested a 53-year-old man surnamed Chan attacked a 48-year-old man surnamed Ng with a tile. Chan was arrested on suspicion of wounding and is being detained.

Ng suffered injuries to his face and mouth and was taken to North District Hospital conscious. The case has been handed to the Tai Po police district crime investigation team.

assault Sheung Shui arrest

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Woman arrested as Tsim Sha Tsui flat used as drug storage and distribution centre
NEWS
04-11-2026 06:27 HKT
Man arrested after police find $69,000 of drugs in Kwai Chung flat
NEWS
03-11-2026 05:53 HKT
Driver arrested after police find $60,000 of drugs in car in Yau Ma Tei
NEWS
03-11-2026 05:02 HKT
Man arrested over suspected drugging of Mao Hamasaki in Tsim Sha Tsui
NEWS
03-11-2026 04:56 HKT
Driver arrested after police find drugs in car in Wan Chai
NEWS
02-11-2026 06:35 HKT
Mainland woman arrested for allegedly trying to deposit fake US$100 note at Causeway Bay bank
NEWS
30-10-2026 03:26 HKT
Uganda arrests man accused of killing and eating 38 people
WORLD
29-10-2026 04:03 HKT
Man, 56, arrested over indecent assault at Tsing Yi MTR station
NEWS
28-10-2026 01:46 HKT
4 boys aged 13 to 17 arrested after child slapped and pushed in Sai Wan Ho alley
SOCIAL BUZZ
21-10-2026 03:47 HKT
logo
(Video) Viral video shows teenager assaulted by men in alley
SOCIAL BUZZ
19-10-2026 19:50 HKT
HK dominates QS Asia university rankings with five institutions in top 10
NEWS
03-11-2026 20:53 HKT
$270,000 in jewellery stolen from Tsim Sha Tsui flat; elderly man suspects wife
NEWS
04-11-2026 05:34 HKT
Alex Kwong (left) Abby Choi (right)
Ex-husband's DNA found on hammer handle, court hears in Abby Choi trial
NEWS
16 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.