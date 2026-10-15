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HONG KONG
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NEWS

Man, 56, arrested over indecent assault at Tsing Yi MTR station

NEWS
1 hour ago
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A 56-year-old local man has been arrested over an indecent assault at Tsing Yi MTR station on Sunday, October 25.

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Police received a report that day that a woman had been indecently assaulted, and the man involved had fled. The Tsing Yi divisional task force launched an investigation and reviewed a large amount of CCTV footage, successfully identifying the suspect.

On Tuesday, police arrested the man at the Tsing Yi Town bus terminus. He is being detained for investigation.

Police warned that indecent assault is a serious offence carrying a maximum penalty of 10 years' imprisonment, and urged the public not to break the law.

indecent assault Tsing Yi arrest

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