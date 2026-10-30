Mainland woman arrested for allegedly trying to deposit fake US$100 note at Causeway Bay bank

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Uganda arrests man accused of killing and eating 38 people
29-10-2026 04:03 HKT
Man, 56, arrested over indecent assault at Tsing Yi MTR station
28-10-2026 01:46 HKT
Woman arrested over fake concert tickets sold online, 6 victims lose $20,000
13-10-2026 05:41 HKT
Driver arrested at airport over fatal hit-and-run on Tsuen Kam Road
09-10-2026 03:18 HKT
Filipina arrested in Cheung Sha Wan subdivided flat drug bust, $1.42m seized
07-10-2026 03:31 HKT
Woman arrested after knife threat at MTR Diamond Hill station
05-10-2026 08:28 HKT
Man arrested after allegedly vaping etomidate on bus in Yau Ma Tei
05-10-2026 00:49 HKT