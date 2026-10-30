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HONG KONG
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NEWS

Mainland woman arrested for allegedly trying to deposit fake US$100 note at Causeway Bay bank

NEWS
1 hour ago
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A 36-year-old mainland woman holding a two-way permit was arrested on suspicion of using counterfeit currency after allegedly trying to deposit a suspected fake US$100 note at a Standard Chartered bank in Causeway Bay on Thursday afternoon.

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Police received a report from bank staff at 281 Gloucester Road at 5.35pm. Officers arrested the woman, surnamed Cheung, and she is being detained for investigation.

The case has been handed to the Wan Chai police district crime investigation team.

counterfeit currency Causeway Bay arrest

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