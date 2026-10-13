Southbound yacht scheme to launch Friday with real-time vessel monitoring

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Hong Kong port to shift from 'Volume to Value', says Mable Chan
07-10-2026 19:09 HKT
Mable Chan lauds HK port’s record container moves as proof of maritime edge
02-09-2026 14:00 HKT
Bus enthusiasts chasing clicks prompt calls for tougher penalties
10-06-2026 17:21 HKT
Driving risk assessment models required for all new buses starting July
10-06-2026 14:16 HKT
Ride-hailing baseline survey set for third quarter, says transport chief
08-06-2026 17:35 HKT
Transport chief urges quieter aircraft amid late-night flight noise concerns
03-06-2026 17:44 HKT