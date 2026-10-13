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HONG KONG
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NEWS

Southbound yacht scheme to launch Friday with real-time vessel monitoring

NEWS
1 hour ago
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Secretary for Transport and Logistics Mable Chan said on Tuesday that the Marine Department was fully prepared for the southbound yacht scheme, which begins on Friday.

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Under the scheme, Guangdong-registered yachts will be allowed to enter Hong Kong. Nearly 300 mainland yacht captains have completed training and assessments in the city, Chan said.

The department has set up a real-time monitoring system to track yacht movements and berthing arrangements, and will step up patrols in areas where yachts are expected to gather.

It has also introduced an electronic platform providing one-stop services for crew members and passengers on Guangdong-registered yachts.

Chan said the authorities would maintain close contact with the industry to explore business opportunities and encourage operators to provide sufficient supporting facilities and services.

southbound yacht schemeMable Chan

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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