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Hong Kong shares edge up at open
2 hours ago
Hong Kong stocks pull back by noon
24-11-2026 12:13 HKT
Hong Kong shares rise at open as Jensen Huang's return lifts tech shares
24-11-2026 09:57 HKT
Wall St opens sharply higher after Nvidia reinstates Jensen Huang as CEO
23-11-2026 22:43 HKT
Hong Kong stocks inch down at close, Lenovo up 7pc
23-11-2026 16:29 HKT
Hong Kong stocks drop by midday break
23-11-2026 12:09 HKT
Hong Kong shares fall at open, Alibaba down 3pc
23-11-2026 10:24 HKT
97 arrested in $130m building maintenance bid-rigging bust
24-11-2026 01:02 HKT