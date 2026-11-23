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Hong Kong stocks drop by midday break
11 hours ago
Hackers breached US Department of Agriculture, NBC News reports
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Has AI's honeymoon ended on Wall Street?
21-11-2026 11:20 HKT
Wall Street stocks largely down as AI rout continues
20-11-2026 22:36 HKT
Anthropic's post-debut stumble delivers reality check for AI trade
20-11-2026 22:01 HKT
Chinese fund CIC seeks to resume US private equity investments, FT says
20-11-2026 21:40 HKT
Temperatures to drop to 16 degrees on Wed as northeast monsoon nears
22-11-2026 13:10 HKT