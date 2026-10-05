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BUSINESS
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FINANCE

Hang Seng Index dips in the early morning on Monday

FINANCE
11 mins ago
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The Hang Seng Index fell in the early morning trading session on Monday.

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The benchmark Hang Seng Index dipped by 43 points, or 0.2 percent to 23,929 points. 

The Hang Seng Tech Index inched up by 0.1 percent to around 4,162 points.

Japan's Nikkei rose 2 percent early in the session.

Nasdaq futures and S&P 500 futures advanced 0.3 percent and 0.1 percent, respectively, while EUROSTOXX 50 futures gained 0.3 percent and FTSE futures tacked on 0.4 percent.

Spot gold was up 0.4 percent to US$4,158.17 per ounce. US gold futures for December delivery rose 0.6 percent to US$4,186.40.


Staff reporter and Reuters

stocksHSIHang Seng IndexsharesHong Kong

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