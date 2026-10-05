Hang Seng Index dips in the early morning on Monday

Read More
HSI misses 24,000 points at market close, financial sector suffers
02-10-2026 16:34 HKT
HSI tumbles over 600 points by midday after morning sell-off
02-10-2026 12:15 HKT
Hong Kong and Malaysia unveils simplified dual IPO listing framework
30-09-2026 21:34 HKT
Hong Kong August mortgage loan approvals drop 28.2 percent
30-09-2026 17:41 HKT
Seven IP financing sandbox loans approved as HK moves to expand program
30-09-2026 17:03 HKT
Teenager arrested at Hong Kong airport for luggage theft
02-10-2026 14:00 HKT