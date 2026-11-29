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New World K11 Musea mall records 40 percent sales growth in first half
05-10-2026 12:08 HKT
Pavilia Rosa three-bedroom unit fetches HK$34.72m
13-09-2026 16:09 HKT
Lai Sun's Mount Broadcast to launch units by tender shortly
03-09-2026 18:28 HKT
NWD’s Pavilia Rosa launches five units for sale next Monday
09-07-2026 17:11 HKT
Pavilia Rosa sells two-bedroom unit for over HK$19 mln
07-07-2026 16:46 HKT
Mount Broadcast uploads sales brochure on Monday
29-06-2026 18:47 HKT
Pavilia Rosa may increase prices for remaining price-list units
10-06-2026 17:01 HKT
NWD's Pavilia Rosa to sell 28 units via price list on Friday
08-06-2026 16:02 HKT
Hong Kong braces for warmer, wetter winter amid record El Niño
28-11-2026 16:28 HKT