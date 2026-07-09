NWD’s Pavilia Rosa launches five units for sale next Monday

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Pavilia Rosa sells two-bedroom unit for over HK$19 mln
07-07-2026 16:46 HKT
Mount Broadcast uploads sales brochure on Monday
29-06-2026 18:47 HKT
NWD cuts price of 83 Wing Hong Street by up to 57pc, Bloomberg reports
29-06-2026 15:32 HKT
Pavilia Rosa may increase prices for remaining price-list units
10-06-2026 17:01 HKT
NWD's Pavilia Rosa to sell 28 units via price list on Friday
08-06-2026 16:02 HKT
New World unveils first batch of 44 flats for Pavilia Rosa
05-06-2026 17:28 HKT
Pavilia Rosa fetches nearly HK$2.3b from sale of 40 units on Thursday
04-06-2026 16:30 HKT
Pavilia Rosa to launch tender for 65 units on Thursday
03-06-2026 17:04 HKT