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BUSINESS
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PROPERTY

Pavilia Rosa may increase prices for remaining price-list units

PROPERTY
10 mins ago
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Cannas Ho, right.
Cannas Ho, right.

New World Development (0017) said on Wednesday that it may raise prices for the remaining price-list units at Pavilia Rosa in Kowloon Tong.

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Cannas Ho Ka-yan, director of sales and marketing at NWD, noted that the project has received hundreds of inquiries, with some potential buyers expressing interests in purchasing more than one unit.

Meanwhile, the project will start the sale of 28 units via price list this Friday.

This batch consists of one- and two-bedroom layouts, ranging from 298 to 586 square feet. The selling price is between HK$9.5 million and HK$19.06 million, or between HK$29,665 and HK$36,123 per sq ft after discount.

 

Pavilia RosaKowloon TongNew World Development

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