Pavilia Rosa may increase prices for remaining price-list units

Read More
NWD's Pavilia Rosa to sell 28 units via price list on Friday
08-06-2026 16:02 HKT
New World unveils first batch of 44 flats for Pavilia Rosa
05-06-2026 17:28 HKT
Pavilia Rosa fetches nearly HK$2.3b from sale of 40 units on Thursday
04-06-2026 16:30 HKT
Pavilia Rosa to launch tender for 65 units on Thursday
03-06-2026 17:04 HKT
Pavilia Rosa to launch tender on Thursday; bulk buyer picks up 2 units
01-06-2026 17:20 HKT
Pavilia Rosa tender sales 56 units on Thursday
31-05-2026 16:25 HKT
Pavilia Rosa unveils sales brochure on Wednesday, offering 109 units
27-05-2026 16:01 HKT
The Pavilia Farm III sells two-bedroom unit for HK$12.68 mln on Tuesday
26-05-2026 17:44 HKT
NWD records over HK$20bln in sales
21-05-2026 16:37 HKT
Pavilia Rosa to release sales brochure next week
21-05-2026 16:10 HKT
Bowie Woo, 94, sets Guinness World Record at star-studded concert
08-06-2026 18:03 HKT
HK launches $50m 'AI for All' campaign to benefit 50,000 residents
08-06-2026 21:22 HKT