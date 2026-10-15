HK government vows action over construction defects across projects: Bernadette Linn

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K&K Property’s One Stanley House 29 sells for $147 million by tender
11-09-2026 21:34 HKT
One Stanley sells house for over HK$249m
26-08-2026 19:34 HKT
One Stanley sells two homes for over HK$205m
12-08-2026 18:57 HKT
One Stanley to tender two luxury houses on July 31
15-07-2026 16:06 HKT
One Stanley sells a four-bedroom duplex unit for $86.2 million
08-06-2026 19:00 HKT
Govt to expand drone use to boost departmental efficiency: Bernadette Linn
31-05-2026 13:38 HKT
One Stanley to launch tender for two houses on June 11
28-05-2026 16:54 HKT
One Stanley has sold five-bedroom duplex unit for nearly $120m
18-05-2026 19:30 HKT
Transport chief takes a back seat on fining transit nuisance behavior
14-10-2026 18:09 HKT