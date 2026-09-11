logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
PROPERTY

K&K Property’s One Stanley House 29 sells for $147 million by tender

PROPERTY
16 mins ago
logo
logo
logo
From left: K&K Property vice president of sales Kevin Ng and Tony Cheng.
From left: K&K Property vice president of sales Kevin Ng and Tony Cheng.

K&K Property’s One Stanley sold House 29 via tender for HK$147 million on Friday.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

House 29 spans 3,382 square feet and has a four-bedroom layout.

Tony Cheng, K&K Property’s investment and sales director, said available units are becoming increasingly scarce. As such, only House 26 is currently available for sale that is similar to House 29.

He said the project has sold 26 units so far this year, including 10 houses and 16 special units, with all houses being large transactions exceeding HK$100 million. The entire project has sold 58 units to date, with total transaction value exceeding HK$6.2 billion.

Cheng mentioned that the government will announce Hong Kong's first Five-Year Plan and the Policy Address next week, and anticipated that the upcoming policy measures and plans will support the city's future economic and property market development and continue to leverage Hong Kong's advantages. 

He said the company is optimistic that super-luxury homes will continue to be sought after by the market and expects luxury property prices to rise 15 to 20 percent this year.
 

K&K PropertyOne Stanley

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
From left: K&K Property vice president of sales Kevin Ng, and investment and sales director Tony Cheng.
One Stanley sells house for over HK$249m
PROPERTY
26-08-2026 19:34 HKT
One Stanley.
One Stanley sells two homes for over HK$205m
PROPERTY
12-08-2026 18:57 HKT
Tony Cheng, right.
One Stanley to tender two luxury houses on July 31
PROPERTY
15-07-2026 16:06 HKT
Tony Cheng (right)
One Stanley sells a four-bedroom duplex unit for $86.2 million
PROPERTY
08-06-2026 19:00 HKT
One Stanley.
One Stanley to launch tender for two houses on June 11 
PROPERTY
28-05-2026 16:54 HKT
Tony Cheng, right. K&K Property
One Stanley has sold five-bedroom duplex unit for nearly $120m
PROPERTY
18-05-2026 19:30 HKT
Tony Cheng, left.
One Stanley to tender two houses on May 7
PROPERTY
20-04-2026 17:15 HKT
foto+ in Mong Kok records 104 deals so far
PROPERTY
15-04-2026 17:39 HKT
K&K Property Investment and Sales Director Tony Cheng(left)
Foto+ records over 28 times oversubscription on Thursday
PROPERTY
26-03-2026 20:10 HKT
Tony Cheng, Investment and Sales Director of K&K Property(left)
Foto+ in Mong Kok to sell all 122 units on Friday
PROPERTY
24-03-2026 17:01 HKT
Two foreign tourists arrested at airport hours after tagging MTR train in Chai Wan depot break-in
NEWS
10-09-2026 21:09 HKT
MTR Corp signs five MoUs to explore opportunities across Belt and Road markets
NEWS
10-09-2026 19:55 HKT
logo
(Video) Driver arrested after truck runs red light, narrowly misses 3 schoolgirls in Tsuen Wan
NEWS
19 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.