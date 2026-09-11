K&K Property’s One Stanley House 29 sells for $147 million by tender

K&K Property’s One Stanley sold House 29 via tender for HK$147 million on Friday.

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House 29 spans 3,382 square feet and has a four-bedroom layout.

Tony Cheng, K&K Property’s investment and sales director, said available units are becoming increasingly scarce. As such, only House 26 is currently available for sale that is similar to House 29.

He said the project has sold 26 units so far this year, including 10 houses and 16 special units, with all houses being large transactions exceeding HK$100 million. The entire project has sold 58 units to date, with total transaction value exceeding HK$6.2 billion.

Cheng mentioned that the government will announce Hong Kong's first Five-Year Plan and the Policy Address next week, and anticipated that the upcoming policy measures and plans will support the city's future economic and property market development and continue to leverage Hong Kong's advantages.

He said the company is optimistic that super-luxury homes will continue to be sought after by the market and expects luxury property prices to rise 15 to 20 percent this year.

