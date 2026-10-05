Pavilia Rosa offers promotion to buyers of designated units with rebate of HK$300,000

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Mont Verra flat sold for HK$260m, setting new high
04-10-2026 15:11 HKT
The Atlas I releases new price list of 98 units
04-10-2026 14:47 HKT
The Sterling II sells out price-listed units in second round
04-10-2026 14:26 HKT
The Sterling II sales 182 units on Saturday
02-10-2026 21:55 HKT
Ho Man Tin Fat Kwong Street receives at least 10 tenders
02-10-2026 15:14 HKT
Ho Man Tin Fat Kwong Street site to close tender Friday
01-10-2026 17:38 HKT
State Residence sells 33 units within two days with five left available
01-10-2026 17:21 HKT
HK braces for cooler mornings with minimum temperatures fallng to 23 degrees
04-10-2026 15:41 HKT