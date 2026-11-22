One Marina in To Kwa Wan, co-developed by Sino Land (0083), China Merchants Land (0978), and the Urban Renewal Authority, sold 17 flats on Saturday.

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Among them, a 505-square-foot unit changed hands for HK$15.75 million, or HK$31,183 per sq ft, setting a new project high for price per sq ft.

A total of 100 units were put up for sale on Saturday, including 39 units via tender and 61 units through price list.

Since its launch, the project has sold 359 units, cashing in nearly HK$3.3 billion.