SC Capital Partners' Ap Lei Chau residential project, Semora, opened its marketing suite on Thursday, following the release of its sales brochure on Tuesday.

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The project is expected to launch sales arrangements as early as next week.

Located at 48 Ap Lei Chau Main Street in Ap Lei Chau, the marketing suite is open from 12 noon to 7pm.

The project offers 82 flats ranging from 186 to 503 square feet, comprising studios as well as one- to three-bedroom layouts.

