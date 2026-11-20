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4 Hermès bags worth $150,000 stolen in Peak burglary
20-11-2026 04:32 HKT
Sai Kung flat burgled, $245,000 in watches and earrings stolen
11-11-2026 04:29 HKT
Fairview Park house in Yuen Long burgled, $349,000 in valuables stolen
26-10-2026 06:53 HKT
2 safes stolen from Shau Kei Wan flat, $830,000 in valuables lost
15-10-2026 06:10 HKT
Burglars steal $610,000 in jewellery and cash from Repulse Bay flat
22-09-2026 05:58 HKT
Body of mainland Chinese woman recovered off Lamma Island
12-09-2026 16:41 HKT
Burglars steal over $200,000 in cash, jewellery from Sha Tin flat
24-08-2026 03:34 HKT
Jewellery worth millions stolen in French museum burglary
06-07-2026 08:32 HKT
Jollibee founder buys Mid-Levels luxury flat for $160.75m
24-11-2026 20:48 HKT