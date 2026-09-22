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NEWS

Burglars steal $610,000 in jewellery and cash from Repulse Bay flat

NEWS
1 hour ago
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A 52-year-old woman has reported the theft of about HK$610,000 worth of jewellery and cash from her Repulse Bay home early on Tuesday morning.

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Police received a report from the woman, surnamed Chan, at 12.30am that she returned home to find a window forced open and several jewellery boxes opened.

Officers arrived and初步 estimates put the loss at about HK$600,000 in jewellery and about HK$10,000 in cash.

The case has been classified as burglary and is being handled by the Western police district crime investigation team. No arrests have been made.

burglary Repulse Bay stolen jewellery

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