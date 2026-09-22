Burglars steal $610,000 in jewellery and cash from Repulse Bay flat

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Burglars steal over $200,000 in cash, jewellery from Sha Tin flat
24-08-2026 03:34 HKT
Jewellery worth millions stolen in French museum burglary
06-07-2026 08:32 HKT
Over $300,000 in cash and gold stolen from Lam Tin flat
02-07-2026 17:03 HKT
Fo Tan burglary nets $750,000 worth of jewelry
14-06-2026 12:46 HKT
Police hunt two men over $280,000 Yuen Long villa burglary
08-06-2026 14:13 HKT
Expats share safety fears after Hongkonger’s UK home ransacked
25-02-2026 18:52 HKT
John Lee and CY Leung lead pallbearers for Tung Chee-hwa
20-09-2026 15:54 HKT
Law Society proposes allowing solicitors to be appointed Senior Counsel
21-09-2026 01:56 HKT