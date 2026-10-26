Sai Kung flat burgled, $245,000 in watches and earrings stolen

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Fairview Park house in Yuen Long burgled, $349,000 in valuables stolen
26-10-2026 06:53 HKT
2 safes stolen from Shau Kei Wan flat, $830,000 in valuables lost
15-10-2026 06:10 HKT
Man drowns in sea off Sai Kung's Kiu Tsui Chau
15-10-2026 05:47 HKT
Woman found dead in tent at Sai Kung campsite
09-10-2026 03:51 HKT
Burglars steal $610,000 in jewellery and cash from Repulse Bay flat
22-09-2026 05:58 HKT
Burglars steal over $200,000 in cash, jewellery from Sha Tin flat
24-08-2026 03:34 HKT
Police launch anti-burglary operation in Tseung Kwan O and Sai Kung
16-07-2026 03:17 HKT
Jewellery worth millions stolen in French museum burglary
06-07-2026 08:32 HKT
Sunset Peak hikers stranded as Pak Kung Au Bus Station swamped by queues
09-11-2026 18:01 HKT