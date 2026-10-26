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HONG KONG
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NEWS

Sai Kung flat burgled, $245,000 in watches and earrings stolen

NEWS
33 mins ago
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A 62-year-old woman has reported the theft of about HK$245,000 worth of watches and earrings from her flat in Sai Kung on Tuesday night.

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Police received a report from the woman, surnamed Chan, at 8.47pm that valuables were missing from a room in her unit on Pak Kong Au Road.

Initial checks found two watches worth about HK$200,000 in total and a pair of earrings worth about HK$45,000 had been stolen. The watches were understood to be a Rolex and a Gerald Charles.

The case has been classified as burglary and handed to the Wong Tai Sin police district crime investigation team. No arrests have been made.

burglary Sai Kung watches

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