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Ex-textile engineer charged by ICAC over $9m IT procurement fraud
30-09-2026 21:05 HKT
Banks warn AI shopping bots raise scam, fraud and data-privacy risks
22-09-2026 20:18 HKT
Over 700 victims hit by $14.7m iPhone pre-order credit card fraud
13-09-2026 21:20 HKT
IBK defrauded of over 83 billion won by mainland loan platform: Yonhap
24-08-2026 17:34 HKT
HK's SFC freezes $125 million assets linked to suspected IPO fraud
30-07-2026 16:59 HKT
Three things to know about Trump's election fraud allegations
17-07-2026 15:57 HKT
Ultra-wealthy Chinese exile in New York sentenced to 30 years for fraud
30-06-2026 12:16 HKT
Hospital Authority call displays standardized prefixes to ease fraud fears
25-05-2026 19:13 HKT
97 arrested in $130m building maintenance bid-rigging bust
24-11-2026 01:02 HKT