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HONG KONG
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NEWS

Police arrest man over 2 Pat Heung village house burglaries after SmartView tracking

NEWS
16 mins ago
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Police have arrested a man in connection with two burglaries at village houses in Pat Heung after tracking a suspicious vehicle through the SmartView CCTV scheme.

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In mid-May, a burglar broke into a three-storey village house in Pat Heung, pried open a second-floor balcony door lock and tried to search the premises, but no property was lost. A domestic helper found the scene and alerted the owner, who reported it to police.

In mid-November, another two-storey village house in Pat Heung was burgled. The burglar climbed over a wall and used a screwdriver to pry open a living room window. The owner, who lives alone, heard a noise from the ground-floor bedroom and went out to check. He saw the burglar holding a flashlight and peering into the living room, and the intruder fled by climbing the wall.

Police believe the same person was responsible for both cases. The Pat Heung rural patrol team and Yuen Long police intelligence unit reviewed large amounts of CCTV footage and used intelligence analysis under SmartView to track a suspicious vehicle seen in the area at the time of the incidents, identifying the suspect and arresting him on Thursday.

Police urged village house residents to lock all doors, windows, gates and balcony doors before sleeping or leaving home, and not to be complacent about higher floors. They advised installing high-definition CCTV and motion-sensor lighting around walls, entrances and balconies, and to report suspicious people or vehicles to police.

burglary Pat Heung SmartView

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