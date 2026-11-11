Police arrest man over 2 Pat Heung village house burglaries after SmartView tracking

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Sai Kung flat burgled, $245,000 in watches and earrings stolen
11-11-2026 04:29 HKT
Fairview Park house in Yuen Long burgled, $349,000 in valuables stolen
26-10-2026 06:53 HKT
2 safes stolen from Shau Kei Wan flat, $830,000 in valuables lost
15-10-2026 06:10 HKT
Burglars steal $610,000 in jewellery and cash from Repulse Bay flat
22-09-2026 05:58 HKT
Burglars steal over $200,000 in cash, jewellery from Sha Tin flat
24-08-2026 03:34 HKT
Jewellery worth millions stolen in French museum burglary
06-07-2026 08:32 HKT
Over $300,000 in cash and gold stolen from Lam Tin flat
02-07-2026 17:03 HKT
Fo Tan burglary nets $750,000 worth of jewelry
14-06-2026 12:46 HKT
Customs seizes $100m in smuggled endangered species hidden in vessel
12-11-2026 19:34 HKT