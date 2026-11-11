logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Worker hospitalized after finger severed in Tsuen Wan factory accident

NEWS
16 mins ago
logo
logo
logo

A 25-year-old worker was injured after part of her finger was severed by a cookie slicing machine at a food factory in Tsuen Wan on Wednesday.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident occurred at around 11.23am at a factory on Heng Lung Street.

The woman was operating the machine on a production line when its steel blade struck her left hand, severing part of a finger at the joint.

Colleagues immediately stopped the machine and called emergency services after hearing her cries for help.

Police and paramedics arrived at the scene and provided first aid before taking the woman to Yan Chai Hospital for treatment. The severed part of the finger was also preserved and sent to the hospital.

Police cordoned off the machine and interviewed the factory manager and other witnesses as part of their investigation into the circumstances of the accident.

The Labour Department was notified and will conduct a follow-up investigation.

Police said a preliminary investigation found no suspicious circumstances and classified the case as an accidental injury.

Tsuen Wan

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Citywalk in Tsuen Wan
URA, Sino Group activate Citywalk's 40,000 sq ft outdoor Open Piazza
PROPERTY
30-10-2026 17:48 HKT
logo
(Video) Man intercepted by firefighters after scuffle with hygiene officer over illegal smoking in Tsuen Wan
NEWS
19-10-2026 18:01 HKT
(Online photo)
Police report filed after unleashed pack mauls dog in Tsuen Wan; owner flees scene
NEWS
25-08-2026 18:42 HKT
Woman arrested in Tsuen Wan anti-vice operation
NEWS
12-08-2026 03:07 HKT
5 women arrested in Tsuen Wan vice establishment raid
NEWS
06-08-2026 02:07 HKT
13 mainland women arrested in Tsuen Wan anti-vice operation
NEWS
05-08-2026 04:20 HKT
Man, 64, arrested for filming woman and assaulting 4 with umbrella in Tsuen Wan
NEWS
03-08-2026 01:16 HKT
10 mainland women arrested in Tsuen Wan anti-vice operation
NEWS
28-07-2026 04:04 HKT
Taxi driver dies after crashing into railing in Tsuen Wan
NEWS
17-07-2026 04:04 HKT
Man, 53, found dead in Tsuen Wan flat after family lost contact
NEWS
14-07-2026 07:38 HKT
This screengrab from video footage by CTI obtained via AFPTV on November 9, 2026 shows Alice Huang (2nd R in pink), a Chinese executive linked to the data centre company called Megaspeed, attending a dinner hosted by Nvidia's chief executive and co-founder Jensen Huang (2nd L in black back facing camera) at a restaurant in Taipei on May 22, 2025, during Computex, the island's top tech expo. AFP
Old high school records suggest Alice Huang is 49, early Shanghai photos surface
FINANCE
7 hours ago
File Photo/Reuters
Reports say Jensen Huang's wife and reported mistress were both in Taiwan during two visits
WORLD
12 hours ago
Jensen Huang's mistress background revealed, reportedly graduated from HKBU
FINANCE
10-11-2026 10:10 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.