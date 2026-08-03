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NEWS

5 women arrested in Tsuen Wan vice establishment raid

NEWS
52 mins ago
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Police arrested five women in Tsuen Wan on Wednesday after raiding a suspected vice establishment on Chuen Lung Street, authorities said.

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Officers from the Tsuen Wan district special duty squad raided the unit around 3pm following intelligence and investigations. A 40-year-old local woman was arrested for managing a vice establishment, while four local women aged between 35 and 43 were arrested for assisting in its management.

Police seized massage beds, bed sheets, condoms, lubricant, massage oil and towels from the premises. All are being detained for investigation.

Tsuen Wan vice establishment raid arrest

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