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NEWS

Woman arrested in Tsuen Wan anti-vice operation

NEWS
5 hours ago
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Police arrested a 52-year-old local woman in Tsuen Wan on Tuesday during an anti-vice operation targeting street prostitution, authorities said.

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Officers raided a unit on Ho Pui Street and arrested the woman, surnamed Lee, on suspicion of "soliciting for immoral purposes." She will appear at West Kowloon Magistrates' Courts on August 26.

Officers seized a large quantity of condoms and tissues from the unit.

Tsuen Wan anti-vice operation soliciting arrest

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