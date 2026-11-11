2 hotel guests rescued after jumping into sea at Hung Hom waterfront following drunken argument

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FEHD steps up rodent control after rat sightings in Hung Hom and Kwai Fong
29-10-2026 04:46 HKT
Rat infestation spotted in Hung Hom back alley next to restaurant
28-10-2026 03:27 HKT
Woman rescued unconscious after falling into sea off Sheung Wan
14-10-2026 03:52 HKT
Driver arrested for drink-driving after car flips on Princess Margaret Road
27-08-2026 03:30 HKT
Driver rescued after bread truck overturns on slippery Hung Hom road
10-12-2025 06:51 HKT
Morning Recap - November 11, 2026
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Sunset Peak hikers stranded as Pak Kung Au Bus Station swamped by queues
09-11-2026 18:01 HKT