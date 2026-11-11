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HONG KONG
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NEWS

2 hotel guests rescued after jumping into sea at Hung Hom waterfront following drunken argument

NEWS
1 hour ago
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Two people were rescued after jumping into the sea at the Hung Hom waterfront in the early hours of Wednesday following a drunken argument.

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Police received a report at 3.12am that someone had fallen into the sea at the Hung Hom promenade. Firefighters arrived and rescued both people.

Initial investigations suggest the two are guests at a nearby hotel who had recently arrived in Hong Kong for an exchange program. They had reportedly been drinking and argued under the influence of alcohol before jumping into the sea one after the other. Police found no suspicious circumstances.

Both were unharmed after the rescue and refused hospital treatment. They spoke Mandarin and objected to being filmed during the incident.

Beer cans were left on a nearby bench, and both were soaked through after being rescued.

sea rescue Hung Hom drunken argument

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