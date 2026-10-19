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HONG KONG
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NEWS

Driver arrested after police find over 20 packets of suspected cocaine in car in Hung Hom

NEWS
3 hours ago
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A man in his 20s was arrested on suspicion of drug trafficking after police found about 20 packets of suspected cocaine in his car in Hung Hom early on Monday.

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Hung Hom task force officers spotted the suspicious private car parked on Tai Wan Road around 1am and stopped it for a search. Officers found the suspected cocaine inside the vehicle and arrested the driver.

The car was later towed away. Police are investigating.

cocaine drug trafficking Hung Hom

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