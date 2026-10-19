Driver arrested after police find over 20 packets of suspected cocaine in car in Hung Hom

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Driver arrested for drink-driving after car flips on Princess Margaret Road
27-08-2026 03:30 HKT
Customs seizes $6.8m cannabis buds at airport, American man arrested
04-08-2026 01:44 HKT
Customs seizes $7.9m drugs at airport, 2 passengers arrested
31-07-2026 04:58 HKT
Customs seizes $19m drugs at airport, 4 passengers arrested
30-07-2026 05:41 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport, German woman among 3 arrested
29-07-2026 06:01 HKT
Credit card fraud hits foldable iPhone Duo launch
17-10-2026 12:23 HKT
Three arrested over missing fire door frames in public estate lift overhaul
16-10-2026 20:10 HKT